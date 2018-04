R. Fondi su Sperduti: "Speriamo possa chiarire la sua posizione"

© foto di Giuseppe Scialla

Il Racing Fondi, tramite una nota ufficiale, ha espresso la propria posizione ufficiale dopo il coinvolgimento del team manager Pierluigi Sperduti nell'ambito dell'inchiesta riguardante un presunto maxi-riciclaggio che coinvolge gli ex vertici del Latina: "La Ss Racing Fondi vuole esprimere la propria vicinanza per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nostro team manager Pierluigi Sperduti. I fatti in cui si ritiene sia coinvolto, riguardano la sua precedente esperienza professionale con il Latina calcio e l’augurio è che possa chiarire al più presto la sua personale posizione in questa vicenda. La Racing ci tiene inoltre a sottolineare che il ruolo professionale ricoperto dal signor Sperduti è quello di team manager e non,come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, quello di direttore generale".