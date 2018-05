R. Siena, Cristiani: "Contro la Reggiana giocheremo a viso aperto"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista della Robur Siena Alessio Cristiani ha parlato al sito ufficiale del club in vista dei playoff contro la Reggiana: “È una grandissima squadra, è forte e ha un modulo di gioco simile al nostro: avranno alcune assenze, dobbiamo prenderla con le molle, ce la giocheremo a viso aperto. Ho giocato insieme ad Altinier a Benevento e a Como, ed insieme a Cesarini al Viareggio: mi dispiace molto per l’infortunio di Alessandro, secondo me poteva essere l’arma in più di questa Reggiana. Arriviamo a questi playoff consapevoli dei nostri mezzi perché abbiamo fatto un campionato straordinario e secondo me possiamo giocarcela con tutti se ci facciamo trovare pronti fisicamente e mentalmente. I playoff sono un campionato a parte, chi arriva mentalmente più libero, senza pressioni e senza l’obbligo di vincere può fare la differenza, come la Feralpisalò, il Cosenza e la Viterbese".