Ravenna, Antonioli: "Niente tabelle playoff, vogliamo prima la salvezza"

© foto di Alessandro Brunelli

I 15 punti rastrellati nelle ultime sei giornate fanno del Ravenna la squadra più in forma del momento. L'undici di Mauro Antonioli ha ipotecato la salvezza ed è piombata in zona playoff alla vigilia di un derby, quello emiliano-romagnolo con la Reggiana, che andrà in scena al Benelli per la quattordicesima volta in campionato. Questa l'analisi del tecnico giallorosso alla vigilia, riportata da TuttoC.com: "I numeri dell'ultimo periodo sono belli, ma non c'è alcuna tabella playoff e nello spogliatoio non abbiamo affrontato l'argomento. L'obiettivo della salvezza non è ancora raggiunto matematicamente, anche se siamo molto avanti. È giusto restare concentrati sul nostro vero obiettivo stagionale".