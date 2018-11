Ravenna, Foschi: "Bravi a rimboccarci le maniche per i tre punti"

Fonte: TuttoC.com

Torna a vincere il Ravenna, che piega il Renate per 1-0. L'ex di turno, l’allenatore giallorosso Luciano Foschi, ha margine del match ha analizzato proprio il confronto in sala stampa:

“L’avversario ha dei valori, e come mi aspettavo ci ha creato delle difficoltà perché giocano a memoria. Noi obiettivamente oggi abbiamo fatto diversi errori e abbiamo concesso qualcosa di troppo. Ma siamo stati bravi a lottare su ogni pallone e soffrire, ci siamo rimboccati le maniche e siamo stati bravi a portare a casa un risultato positivo. Altre volte abbiamo portato a casa solo la prestazione, oggi devo fare un applauso ai miei ragazzi che oggi l’hanno portata a casa con i denti. La cosa che mi fa arrabbiare è che in tante situazioni potevamo chiuderla e non ci siamo riusciti".

Nota conclusiva: "Ci tengo a fare un pensiero a Samuele, il nostro tifoso che è venuto a mancare in settimana al quale vogliamo dedicare questa vittoria”.