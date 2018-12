Ravenna, Foschi: "Dura da digerire la sconfitta contro la Virtus Verona"

Cade in casa il Ravenna, con la VirtusVecomp Verona che mette in cascina tre punti preziosi al "Benelli". Al termine della gara il tecnico dei romagnoli Luciano Foschi non può essere soddisfatto di quanto fatto dai suoi,e, attraverso i canali ufficiali della società, parla così del confronto:

“Non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Loro si sono difesi bene togliendoci spazi e trovando l’episodio del gol, però siamo mancati noi principalmente. Una sconfitta in casa è una sconfitta difficile da digerire, ma dobbiamo cercare di ripartire, rimboccarci le maniche e stare li a testa bassa, perché questo è un gruppo che ha già dimostrato di potere fare cose buone e riuscire a portarsi fuori dai momenti difficili. Dobbiamo fare tesoro di questa partita e farci forza di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, lavorando già da domani per tornare a fare punti il prima possibile”.