Ravenna, Foschi: "La cosa più importante sono le motivazioni"

Fonte: TuttoC.com

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico del Ravenna Luciano Foschi parla anche di moduli e calciatori, dando fondamentali linee guida per la stagione:

"Non c'è un modulo che sposiamo a prescindere, stiamo intanto valutando sui ragazzi che, insieme alla società, decideremo di tenere dalla passata stagione, ma anche cosa vogliamo prendere sul mercato, stia giovani che meno giovani: è importante l'equilibrio tra i reparti, il resto lo vedremo poi, l'importante è che tutti rendano al meglio, voglio gente che sposa la causa nostra. Solo così si può vincere, ed è questo quello che conta. Si deve comunque far le cose senza esagerazione economica, l'importante del resto sono le motivazioni”.

Sul ritiro estivo: "Dovremmo approssimativamente iniziare intorno alla metà di luglio, ma la prossima settimana stileremo meglio, insieme al preparatore atletico, il piano della preparazione. Di certo c'è che a me piacerebbe fare molti allenamenti sul territorio, al massimo staremo via una settimana, io preferisco usare il materiale che ho a casa mia, è con quello che dobbiamo poi lavorare un anno intero".

Conclude poi: "Ovunque vada, per me, è la stagione più importante. Come ho detto, serve entusiasmo, e la partita più importante è quella più vicina, lo stesso vale per la stagione: devo quindi cercare di fare qualcosa di eccezionale per poter far si che sia sempre la migliore quella attuale".