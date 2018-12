Ravenna, Foschi: "Premiati dalla nostra caparbietà, puntiamo alla salvezza"

Dopo il successo conquistato per 3-2 contro la Ternana, il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha commentato così la gara: "Sapevamo che oggi avremmo trovato delle difficoltà, la Ternana è una squadra forte e non la scopro certo io. In questo momento mi sento di dire che non gli gira bene perché hanno recuperato uno svantaggio importante e difficile e prendere gol al 90' fa male. Noi siamo stati premiati, forse dalla caparbietà ma credo che la mia squadra abbia fatto una buona partita, si è comportata bene in campo, soffrendo quando c'era da soffrire. Siamo stati bravi ed anche fortunati a trovare il gol alla fine ma sicuramente alla Ternana in questo momento non sta girando bene. Il gol iniziale è venuto perché siamo partiti forte, sapevamo che dovevamo alzare il ritmo perché sulla qualità con la Ternana non c'è storia, infatti, nel momento in cui sono calati i ritmi, la Ternana ha fatto due gol e sbagliato il rigore. Quando poi sono entrate forze fresche ed abbiamo rialzato i ritmi è venuto il gol partita. Il nostro obiettivo è arrivare a 40 punti il prima possibile. Se ci arriviamo con 10 giornate di anticipo potremo guardare avanti ma noi puntiamo alla salvezza, la società mi ha chiesto questo. Oggi ci siamo comunque tolti una soddisfazione, ci godiamo il momento e magari facciamo un pensierino ad alzare l'asticella senza perdere di vista quelli che sono i nostri obiettivi”, le sue parole raccolte da ONTV.