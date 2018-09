Ravenna, Foschi: "Siamo pronti a iniziare questo campionato"

Il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha parlato ai microfoni della stampa in vista del match di campionato: "Siamo pronti a iniziare questo campionato, decisi a dimostrare a tutti il nostro valore già da domani, a Gubbio. Non sarà per niente semplice, è un campo difficile, dove il pubblico fa la sua parte. Bisogna essere pronti ma soprattutto determinati a battagliare su ogni pallone. Idee, sacrificio e cinismo: queste le componenti necessarie per la vittoria".