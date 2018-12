Dopo la sconfitta esterna subita a Pordenone, il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha dichiarato: "Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, soprattutto in fase di non possesso ma non abbiamo concesso occasioni se non nei due corner - evidenzia Romagnanoi.it -. Siamo stati ingenui, regalando due gol. Nel secondo tempo abbiamo reagito, giocando come spesso siamo riusciti a fare, sfiorando un pareggio che non sarebbe stato sicuramente un furto".