Ravenna, Foschi: "Vinto con merito, messo in campo tanto agonismo"

Non solo per Monza e Fermana, il Ravenna è inarrestabile anche per la Sambenedettese: la squadra di mister Luciano Foschi anche ieri ha centrato un'importante vittoria, battendo la formazione marchigiana. E proprio il mister, come riferiscono i canali ufficiali del club, a margine del confronto, ha parlato alla stampa: “Abbiamo vinto con merito, ma sapevamo che era una partita difficile dove affrontavamo una squadra forte. Abbiamo messo in campo tanto agonismo, tanta voglia di lottare. Avevamo diverse assenze, ma siamo stati bravi a portare avanti la nostra identità. Abbiamo una squadra piena di giovani che stanno crescendo e che stanno mettendo tutto in campo per mettersi in evidenza. Se continueranno a dimostrare questa volta di emergere e continueranno con questa crescita vorrà dire che il Ravenna sarà in grado di fare grandi risultati".