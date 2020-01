© foto di Fabio Sebastiani

In casa Ravenna fa molto discutere la presenza di Stefano Pellizzari nella curva dei tifosi della Reggiana in occasione della sfida contro i giallorossi romagnoli. Il difensore, squalificato, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia – poi cancellata – in cui si vedeva la curva ospite (quella dei tifosi ravennati) scattata dalla parte opposta, ovvero la curva dei reggiani. Una foto che ha scatenato subito la rabbia dei giallorossi (sconfitti fra l’altro 3-1 sul campo) che hanno attaccato il calciatore per lo scarso attaccamento alla maglia che indossa ormai da due stagioni.

In serata Pellizzati ha pubblicato un messaggio di scuse in cui si legge “Vorrei chiedere scusa a tutto l’ambiente Ravenna Fc, in primis a società e tifosi. Non era nel mio intento creare una situazione del genere, è stato un errore. Mi assumo tutte le mie responsabilità”. Ma non è detto che i tifosi ravennati siano disposti a perdonarlo.