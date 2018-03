Ravenna, Palermo: "Dopo l'Entella dovevo staccare la spina"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista Simone Palermo si è presentato quest'oggi come nuovo calciatore del Ravenna tornando anche sull'addio alla Virtus Entella: “Quando ho chiuso con l'Entella ho avuto tante richieste sia dalla Serie B sia da squadre di vertice della Serie C, ma avevo bisogno di staccare la spina dopo gli ultimi mesi a Chiavari e cercavo un ambiente sereno e una situazione tranquilla. La chiamata del Ravenna è arrivata nel momento giusto, la Romagna mi piace e mi sono sempre trovato bene qui, poi da romanista vestire i colori giallorossi mi dà sempre grande gusto. - continua Palermo come si legge sul sito del club - È un grande piacere essere qui, ho trovato un gruppo affiatato, compagni che si vogliono bene. Mi auguro davvero di dare una grande mano a raggiungere il traguardo della salvezza, possibilmente senza passare dai play out”.