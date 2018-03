Ravenna, Piccoli ammette: "Neto Pereira era il mio calciatore preferito"

Gianluca Piccoli, centrocampista del Ravenna, ha parlato attraverso le colonne del Corriere di Romagna in vista della sfida al Mestre di Neto Pereira (39). "Quando facevo il raccattapalle allo stadio di Varese, il mio giocatore preferito era Neto Pereira, al quale chiesi la maglia. Domenica prossima lo ritroverò con la maglia del Mestre. Questa volta, però, non sarò più il raccattapalle che gli darà il pallone per rimetterlo in gioco, ma un avversario che farà di tutto per far vincere il Ravenna se dovessi scendere in campo", le parole riportate da TuttoC.com.