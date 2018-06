Ravenna, tentativo andato a vuoto per il difensore Russo del Padova

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riferito da PadovaGoal, il difensore biancorosso Michele Russo difficilmente sarà confermato dal Padova per il prossimo campionato di Serie B. Ecco che allora già numerose squadre di Serie C si sarebbero già fatte avanti. In particolare ci avrebbe provato il Ravenna, ma il blitz dei romagnoli non è andato a buon fine perché il giocatore vuole un progetto ambizioso e intende prendersi il tempo necessario per sceglierlo.