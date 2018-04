Reggiana, Cesarini: "Solo il Padova può riaprire il campionato"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

L'attaccante Alessandro Cesarini ha parlato in conferenza stampa della vittoria sul Sudtirol arrivato in extremis grazia al suo nono gol in campionato: “Avevamo bisogno di questi tre punti per reagire dopo la sconfitta con il Pordenone. Sotto sotto speravamo di raggiungere il primo posto, ma il Padova è quasi irrecuperabile e dovrebbe farsi del male da solo per riaprire il campionato. Il nostro obiettivo reale resta quindi il secondo posto nonostante la partenza ah handicap a settembre. Non abbiamo mai smesso di crederci e siamo stati premiati perché 10 vittorie consecutive in casa sono un traguardo che non si raggiungeva dall'epoca di Marchioro. - continua Cesarini – Ravenna? Assisteremo a un match aperto perché i nostri avversari dopo un avvio titubante si sono consolidati e ora puntano ai play off. Giocano in maniera simile al Sudtirol e per questo non vanno sottovalutati, speriamo di cogliere il terzo successo contro di loro dopo andata e Coppa”.