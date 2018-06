Reggiana in vendita, Vecchi: “Con Piazza per trovare soluzione migliore”

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del Comune ha preso posizione dopo la decisione di Mike e Alicia Piazza di mettere in vendita la Reggiana: “La lettura delle notizie riferite al futuro della Reggiana calcio desta preoccupazione. Da quando Mike Piazza è a Reggio gli vanno riconosciuti sforzi importanti e decisivi per la società, e il tentativo di mantenere la squadra ad un alto livello di competitività sul piano sportivo. - si legge ancora - Poche settimane or sono ci siamo incontrati con la proprietà ed abbiamo comunemente ragionato del futuro, dei progetti che vengono avanti e delle celebrazioni del prossimo anno. A fronte delle difficoltà denunciate da Mike Piazza in data odierna gli ribadiamo la disponibilità ad incontrare rappresentanti della società subito, o quantomeno il prima possibile, pronti a operare affinché, al fine di scongiurare gli scenari peggiori, si possa individuare assieme, nei prossimi mesi, la soluzione migliore per tutti”.