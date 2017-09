Reggiana, Magalini irrita il Modena. Poi arrivano le scuse

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggiana Giuseppe Magalini ha incendiato la vigilia del derby contro il Modena rilasciando alcune dichiarazioni molto pesanti nei confronti del club gialloblù e del suo mercato: “Non so come il Modena possa pagare i giocatori che ha preso. - ha detto il ds come riportato da Trc Sport - Li avrà messi tutti al minimo, poi li pagherà in altro modo”. Parole che hanno irritato parecchio la controparte tanto che attraverso una nota ufficiale sul sito della Reggiana sono arrivate le scuse del diretto interessato e della società granata: “A nome del nostro Direttore Sportivo Giuseppe Magalini, Reggiana Calcio, si scusa per la dichiarazione del nostro tesserato, inerente alla campagna acquisti del Modena FC, che non intendeva essere lesiva e calunniatoria, anzi tendeva a mettere in evidenza il buon operato del club canarino”.