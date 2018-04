Reggiana, Magalini: "Mi sono già portato avanti per la prossima stagione"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Magalini, direttore sportivo della Reggiana, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del futuro dopo il passaggio del 100% delle quote alla famiglia Piazza: “Lo sapevamo già, è una conferma di quanto anticipato a noi dalla società. Abbiamo iniziato a parlare anche del futuro della Reggiana. Ogni elemento della dirigenza sta portando il suo contribuito specifico alla proprietà che sta valutando il progetto futuro. Personalmente non ho ancora avuto modo di dialogare con la proprietà per la prossima stagione, anche se dal punto di vista tecnico mi sono già portato avanti. - continua Magalini come riporta TuttoC.com - Sui rinnovi ho delle mie idee che andremo a discutere nei tempi dovuti. Nello specifico il caso di Spanò è già sul tavolo del presidente, ma sono situazioni come detto da valutare a tempo debito. Il tavolo per parlare di Serie B? In una visione a lungo termine ci deve essere, dovesse arrivare quest'anno tanto meglio. Per quel che riguarda la mia competenza, per quel che riguarda la ripartenza nella prossima stagione, come si vuole o vorrebbe ripartite, ho già tutto chiaro".