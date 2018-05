Reggiana, Magalini: "Prova di maturità da squadra vera"

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna della Gazzetta di Reggio dedica due pagine di approfondimento ai playoff disputati dalla Reggiana. Si parte con le parole del ds Giuseppe Magalini: "«Prova di maturità da squadra vera». Il ds della Reggiana Magalini dopo il pari di Castellammare. «Il turnover è stato fatto perché con due gare in tre giorni qualcuno doveva recuperare: le prove di Bobb e Riverola sono state positive». «E' un buon risultato ma sarebbe un errore pensare che siamo qualificati. La vera sfida nel ritorno sarà entrare in campo con la mentalità giusta»".

Quindi si prosegue con l'analisi del ritorno: "Obiettivo 7.000 spettatori per il ritorno di domani. Alle 20.30 al Città del Tricolore i granata sfidano le vespe: in palio ci sono i quarti. La società: «Entrate prima allo stadio per caricare i giocatori nel riscaldamento»".

Ma c'è anche un episodio di cronaca a tenere banco: "A rischio la trasferta dei campani. Sassi contro i tifosi granata: rotto il vetro di un pullman".