Non c’è ancora la fumata bianca per l’arrivo di Carmelo Salerno nella compagine societaria della Reggiana, dove ritroverebbe gli ex sodali a Modena Amadei e Tosi. “Non ho ancora preso una decisione e penso che lo farò la prossima settimana”, ha detto l’imprenditore presente mercoledì scorso allo stadio per la sfida fra i reggiani e il Carpi.