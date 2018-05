Reggiana, scelta la 3^ maglia del prossimo anno. Disegnata dai bambini

Fonte: ufficio stampa Reggiana

Anche nella stagione sportiva 2017/2018 Reggiana Gourmet, partner granata, ha promosso con grande orgoglio, l’ambizioso progetto “I Primi Fanno Gioco Di Squadra”, giunto alla sua terza edizione. Nell’anno scolastico che si sta concludendo, grazie alla collaborazione di Reggiana Calcio e di tante società sportive, sono stati raggiunti oltre 150 istituti comprensivi, coinvolgendo più di 3000 bambini delle scuole primarie e secondarie di Reggio Emilia. Oggi al cospetto di oltre 500 ragazzi si è svolto nella pista di atletica la premiazione delle classi che hanno vinto lo speciale concorso “disegna la terza maglia della Reggiana”. A premiare le classi sono stati i granata Marco Crocchianti e Alessandro Spanò assieme a Matteo Cugini di Reggiana Gourmet. Erano presenti anche gli assessori alla scuola Raffaella Curioni e assessore con delega allo sport Mauro Ruozzi. Vincitori di questa speciale iniziativa sono stati i ragazzi della quarta B e quarta C della scuola primaria Pezzani di Albinea.

Questa la motivazione della terza maglia della Reggiana che ha come titolo “REGGIO EMILIA, CITTA’ DEL TRICOLORE”. Reggio Emilia ha un rapporto inscindibile con la Bandiera Tricolore, nata proprio nella nostra città. Il verde, il bianco e il rosso, sono ciò che più di tutto rappresenta l’Italia nel mondo. Ecco perché i cittadini di Reggio Emilia hanno con essa un rapporto profondo e la ricordano spesso, anche in occasione di importanti eventi sportivi. Anche noi condividiamo il pensiero del sindaco Vecchi che ha affermato: “La bandiera è simbolo diunità e libertà per i cittadini, come poche altre cose ha una grande capacità aggregativa ed è un fortissimo elemento di identità”. Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare gli stessi colori per la maglia che abbiamo creato: il verde ci ricorda il colore delle nostre pianure e il desiderio di giocare dimostrando al meglio il nostro valore sul campo ;il bianco è il colore della neve sulle nostre cime e ci invita alla lealtà, all’onestà e alla correttezza anche nel gioco di squadra; il rosso è il colore della passione, come la nostra per lo sport. Abbiamo aggiunto un grande CUORE granata che rappresenta l’amore di noi Reggiani per la nostra squadra di calcio. La maglia vincitrice che sarà la terza maglia della Reggiana nella stagione del Centenario.