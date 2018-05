Reggina, a breve contatto con Bianchi. Piace Giorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per l'arrivo di Cevoli sulla panchina della Reggina sembra mancare oramai solo l'ufficialità Per questo motivo la società calabrese si è già attivata sul mercato. Due i nomi caldi, secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com. Il primo è quello di Rolando Bianchi per il quale è previsto un incontro fra martedì e mercoledì prossimo con il direttore sportivo Massimo Taibi per cercare di capire la reale fattibilità di un suo ritorno a Reggio Calabria. L'altro nome è quello di Francesco Giorno, centrocampista classe 1993 del Parma, chiesto nei giorni scorsi proprio al club ducale.