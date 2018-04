Reggina, a breve l'offerta per rilevare il club

Questo pomeriggio si è tenuto a Reggio Calabria un incontro tra i vertici della P&P Sport srl, Demetrio Praticò e Giuseppe Praticò, società attualmente detentrice delle quote di maggioranza della Reggina, e gli avvocati Cristian Sfara e Luca De Salvo, rappresentanti di un non meglio precisato investitore che sarebbe interessato a rilevare il club. Come da verbale pubblicato sul sito ufficiale della società amaranto, la dirigenza della Reggina si è detta disponibile ad avviare una trattativa, fermo restando che nessuna proposta è stata attualmente presentata, anche se gli avvocati Sfara e De Salvo hanno annunciato che un'eventuale offerta d'acquisto delle quote detenute da P&P Sport dovrebbe essere presentata a breve.