Reggina, chiesto alla Fiorentina il prestito di Mosti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Reggina prova a battere la concorrenza per Luca Mosti. Il club amaranto, come riporta Gianlucadimarzio.com, ha ufficialmente chiesto in prestito alla Fiorentina il terzino destro classe '98, vicecampione d'Italia con la Primavera viola. Tante le squadre interessate al prospetto dei toscani: Novara, Renate, Monza e Arezzo.