Reggina, Franchini: "Ritardo C? Tanto le partite sono sempre quelle"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Franchini, centrocampista e autore del gol che ha permesso alla Reggina di chiudere sull'1-1 con il Catania, ha così commentato in sala stampa: "Abbiam disputato questo match pensando fosse una partita di campionato. E sapendo che il Catania potrebbe essere nel nostro girone, abbiam fatto di tutto per affrontarla al meglio. Il ritardo nell'inizio della C? Tanto le partite sono sempre quelle, le fatiche ci sono sia per noi che per le altre. Il nostro obiettivo è puntare ai playoff, c'è un buon mix tra giovani e vecchi e sappiamo di poter puntare in alto. Ci auguriamo che il Catania venga ripescato, loro son fortissimi".