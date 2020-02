vedi letture

Reggina, Garufo sulla corsa alla Serie B: "Ci crediamo più del Bari e delle altre"

Intervistato dal Quotidiano del Sud l'esterno della Reggina Desiderio Garufo ha parlato anche della sfida al Bari nella corsa promozione: "La classifica dice che il Bari è l’avversario più insidioso. E ci crede come giusto che sia. Noi però ci crediamo di più in virtù della posizione migliore. Tutte le squadre dimostrano di crederci anche quelle che al momento sembrano fuori dai giochi. - conclude Garufo - La Ternana, per esempio, dovesse battere il Bari tornerebbe in corsa. Il campionato si deciderà nell’ultimo mese".