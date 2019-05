© foto di Andrea Rosito

Dopo una stagione da titolare il portiere Alessandro Confente lascia la Reggina per far ritorno al ChievoVerona proprietario del cartellino. L’estremo difensore classe ‘98 attraverso il proprio profilo Instagram ha così voluto salutare la piazza calabrese ringraziandola per averlo fatto crescere come calciatore e uomo: “Eccoci qua, siamo arrivati alla fine, un viaggio che sembrava infinito, ed invece si è concluso non come tutti speravano. Un percorso che mi porterò dentro per tutto quello che mi ha dato ed insegnato, con tutte le difficoltà incontrate che solo chi le ha vissute da vicino può comprendere. Voglio ringraziare in primis tutti i miei compagni, uomini che nonostante tutto non hanno mai mollato, con la voglia di rialzarsi sempre insieme. - conclude Confente - Infine ringrazio la città di Reggio Calabria e tutti i suoi tifosi che mi hanno trasmesso il significato e l’importanza di indossare la maglia amaranto. Forza Reggina”.