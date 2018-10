Reggina, intervento al ginocchio per Maritato. Out sei mesi

Arrivano i risultati finali dei match di Champions League iniziati alle ore 18.55. Nel girone del Napoli perentoria vittoria del PSG in casa contro la Stella Rossa. La formazione Tuchel si è imposta per 6-1 sui rivali grazie alla tripletta di Neymar e ai gol di Cavani, Di Maria e...

Champions League, PSG a valanga. Schalke ko in extremis

Lazio, Inzaghi in conferenza: "Ho già in mente la formazione"

Napoli, rinnovo Zielinski: non c'è ancora l'accordo sulla clausola

Moratti-FIGC, sempre in programma il contatto con Agnelli e Miccichè

Fotonotizia - Inter al Philips Stadium: walk around per i nerazzurri

Napoli-Liverpool, sorpresa Maksimovic: sarà 3-5-2 in fase di possesso

Inter, Nainggolan: "Dovremo essere bravi con il pallone in uscita"

Napoli, Giuntoli: "Ancelotti sfrutta bene la rosa. San Paolo uomo in più"

TOP NEWS ore 20 - Inter e Napoli in campo, Ancelotti stupisce

Lazio, Inzaghi torna sul derby: "L'atteggiamento non mi è andato giù"

Cuoghi: "Milan-Ibra? Dico di no, ora c'è un altro progetto"

Inter sotto, ha segnato Rosario. PSV subito in vantaggio

Yaya Touré sfida il Milan e ricorda: "Mancava poco per andare all'Inter"

La Reggina 1914 comunica che il tesserato Piergiuseppe Maritato è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Casa di Cura “Caminiti” di Villa San Giovanni dal consulente ortopedico amaranto Dott. Roberto Simonetta. Coadiuvato dall’equipe composta dai Dott.ri Roberto Caminiti e Stano Florio, alla presenza del medico sociale Dott. Pasquale Favasuli, è stata effettuata una revisione del legamento crociato anteriore. L’operazione si è resa necessaria rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento è perfettamente riuscito. Si prevedono tempi di recupero stimati in mesi sei.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

