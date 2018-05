Reggina, La Camera: "Difficile trovare tecnici più bravi di Maurizi in C"

L'esperto centrocampista della Reggina Giovanni La Camera, arrivato a febbraio dopo l'esperienza in Albania, ha commentato ai microfoni di TuttoC.com la salvezza del club calabrese: “Credo che il campionato sia stato in linea con le aspettative, con la salvezza conquistata a due giornate dalla fine e la valorizzazione di molto giovani. A livello personale spero di aver dato il mio contributo. Ho trovato un gruppo molto giovane con altri elementi d’esperienza e mi sono sentito subito parte integrante di questa squadra. - continua La Camera elogiando il tecnico Maurizi - Lo conosco da un paio di anni, e ha delle idee importanti. È uno dei tecnici più bravi che abbia mai incontrato. Se fosse rimasto lui, lo scorso anno alla Lupa Roma, ci saremmo salvati. Ha una mentalità di gioco, che forse in Serie C nessuno ha e mi sono divertito tanto quest’anno, i suoi concetti di gioco sono fantastici. E’ una persona seria, un grande uomo”.