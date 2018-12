© foto di Federico Gaetano

Il cambio di società, dalla famiglia Praticò a Luca Gallo, potrebbe non comportare novità dal punto di vista tecnico in casa Reggina. Secondo quanto riporta ReggioNelPallone, il neo-presidente amaranto potrebbe prolungare a breve il contratto dell'attuale direttore sportivo, Massimo Taibi, per altre due stagioni, affidandogli pieni poteri gestionali.