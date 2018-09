Reggina, manca l'ok per l'utilizzo dello stadio per la gara di domani

La Reggina comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza non ha ancora rilasciato le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara tra Reggina e Bisceglie prevista per sabato 22 settembre alle ore 18.30 allo Stadio “Oreste Granillo”. Sarà cura del club dare tempestiva comunicazione una volta ricevute le indicazioni necessarie.