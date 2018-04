Reggina, per la maggioranza del club servono circa 2,5 milioni

Tra 2 e 2,5 milioni di euro. È la cifra, secondo La Gazzetta dello Sport, che serve per prelevare il pacchetto di maggioranza della Reggina attualmente in mano al gruppo Praticò che fa capo al presidente Domenico. Chi vorrà diventare il maggior azionista del team amaranto, quindi, dovrà investire una bella somma. Difficile, dunque, pensare che al club calabrese, ormai a un passo dalla salvezza nel Girone C di Serie C, possano avvicinarsi avventurieri o affaristi vari.