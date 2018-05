Reggina, piace Galuppini. In programma un incontro col Parma

In casa Parma oltre che a lavorare in entrata si lavora anche in uscita per cercare di piazzare quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dopo la promozione in Serie A. Fra questi c'è Francesco Galuppini, di ritorno dal prestito al Cuneo, che dovrebbe essere nuovamente ceduto in Serie C. A questo proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel fine settimana dovrebbe esserci un incontro fra la dirigenza ducale e il ds della Reggina Massimo Taibi per parlare del futuro dell'attaccante che piace molto ai calabresi.