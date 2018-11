Reggina, possibile ricapitalizzazione dai soci di minoranza

Il giorno della svolta, e della possibile svolta, come è meglio definirla. Perché non ci sono manifestazioni di interesse per la Reggina, che tutti vogliono, ma che nessuno rileva dalla P&P, che detiene la maggioranza delle quote del club. Come riferisce Il Quotidiano del Sud, si stanno ancora svolgendo degli incontri per trovare una soluzione al problema societario, ma la scadenza per eventuali proposte di acquisto è fissata proprio per oggi: ecco quindi che, più di una cessione della maggioranza, prende piede l'ipotesi dell'intervento dei soci di minoranza, che stanno cercando la formula giusta per consentire alla squadra di concludere il campionato in corso in tranquillità. La soluzione più ovvia, in tal senso, è quindi un piano di ricapitalizzazione minima, che possa magari consentire anche di svolgere qualche operazione di mercato nella finestra di gennaio.