Reggina, possono arrivare Rossini e Franchini

Gennaro Gattuso è stato intervistato da Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del tecnico milanista, nei primi giorni di riposo dopo la fine della stagione, riportate da Milannews: "Ci siamo fermati da dieci giorni ma io non mi sono fermato, ho salutato la mia famiglia in Calabria. È stata...

Sassuolo, avanza Nicola: i motivi dei no di Cagliari e Chievo

Juventus, Paratici a Bergamo per osservare Arias

De Laurentiis: "Rifiutati 50 milioni per Jorginho. Non fermeremo Hamsik"

Sassuolo, per il ruolo di ds contatti per Bonato e Rossi

Juve, sistemati gli ultimi dettagli per gli arrivi di Emre Can e Darmian

Genoa, al lavoro per chiudere Radonjic. C'è il prezzo

Bologna, per la porta c'è Emiliano Viviano

Torino, tentativo per Juan Jesus: valutazione da 15 milioni

Napoli, trattativa sfumata per Vrsaljko. Vuole rimanere

Bologna, accordo col Napoli per Verdi. L'entourage ha detto sì all'Inter

Inter, Puscas può tornare in Serie B: c'è il Crotone

Roma, c'è il prezzo per Skorupski: sfida fra genovesi e Atalanta

Lione, non solo Liverpool: anche il Bayern Monaco su Fekir

TOP NEWS Ore 13 - Napoli, accordo per Verdi. Juve, i sostituti di Benatia

Roma, per il ruolo da secondo c'è anche Meret

Atalanta, monitorato l'argentino Battaglia per il centrocampo

Mancini: "Felice per l'entusiasmo. Gli italiani hanno capito il momento"

La Reggina potrebbe attingere dal Sassuolo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com , gli amaranto sarebbero vicini a prelevare dai neroverdi sia il centrocampista Simone Franchini che il difensore Jonathan Rossini . Il primo, classe '98, durante questa stagione si è diviso tra Ternana e Primavera del Sassuolo, il secondo - classe '89 - è stato in forza prima alla Pistoiese e poi al Pontedera.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

