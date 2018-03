Reggina, Praticò: "Nuovi imprenditori interessati? Non mi risulta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Questa volta in casa Reggina, è il presidente Mimmo Praticò a tenere la conferenza stampa in vista del match di domani pomeriggio contro il Monopoli, visto che il tecnico è assente a causa di uno stato influenzale. Ecco le sue parole come riportate dal sito ufficiale: "Sono convinto che la squadra darà il massimo per conseguire la vittoria. Il mister mi ha detto che la squadra è pronta, ho definito questa partita la gara della svolta. Chiaramente il Monopoli è una squadra forte, ma siamo sempre undici contro undici e si dipende da come scende in campo. Un minuto di silenzio al 13° del match? Diamo merito al nostro addetto stampa di aver ideato l'iniziativa sullo sfortunato ragazzo. Il calcio non può essere una corrida, il calcio è divertimento. Le voci su nuovi interessamenti per il club? Non mi risultano questi incontri con imprenditori. Ci sono momenti in cui devi dire la realtà dei fatti, ma dentro di me vorrei vincere tutte le partite. Io vorrei che tutto l'ambiente possa spingere la squadra a raggiungere il miglior obiettivo possibile".