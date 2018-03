Reggina, Praticò: "Voglio lo stadio pieno per battere il Monopoli"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Mimmo Praticò, presidente della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club calabrese in vista del match contro il Monopoli (fonte TuttoReggina): "Offriremo un biglietto al costo di un euro per i nostri abbonati, o in Curva o in Tribuna, inoltre in Curva il biglietto costerà 3 euro. Inoltre, per la festa della donna, il biglietto in Curva per le donne costerò 1 euro. Invitiamo anche le Scuole della Città e della Provincia. Dobbiamo vincere, vincere, vincere: vi aspetto allo stadio e mi aspetto il grande entusiasmo da parte dei tifosi reggini".