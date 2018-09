Reggina, Praticò: "In C spese sproporzionate, le follie le lasciamo ad altri"

Sferzante Mimmo Praticò, presidente della Reggina, in un'intervista concessa ai colleghi de La Gazzetta del Sud. Il numero uno amaranto ha fatto i conti in tasca alle avversarie che si sono assicurate grandi nomi nell'ultima sessione di mercato, chiedendosi criticamente se è quello il modo per ottenere i propri obiettivi, mentre la politica del club calabrese è completamente differente: "Le follie le lasciamo ad altri. Da quel che sento ci sono state spese esagerate e anche sproporzionate. Mi chiedo: si è davvero sicuri che spendendo tanto si ottengono i risultati desiderati? Io ritengo di no". Poi esempi concreti: "Vi faccio i conti dell'oste e metto in vetrina Floro Flores, giocatore che ha calcato gli scenari dalla A alla B. La Casertana ad occhio e croce spenderà intorno ai 600 mila euro. Dovrà dare a lui 250 mila escluso i premi e poi le tasse. Fate un po' voi i conti. Questa Serie C, da quello che vedo e sento, ha società che hanno speso e stanno spendendo tanti milioni. Non ho prove concrete ma solo indiscrezioni. Invidia? Per certi aspetti sì. Per altri sono invece contento di quel che ho fatto".