Reggina, Praticò: "Non dobbiamo mollare la presa"

Mimmo Praticò, presidente della Reggina, ha commentato ai microfoni di TuttoC.com l'importante giornata che determinerà il futuro della Lega Pro, con l'elezione alla presidenza di Francesco Ghirelli: "Ritengo non sia una giornata importante solo per la Lega Pro ma per tutto il calcio italiano. Da qui sono infatti partiti fior di calciatori nel corso dei decenni. Ritengo che Francesco Ghirelli sia l'uomo giusto per trasparenza, onestà, correttezza, esperienza, professionalità e con una storia alle spalle importantissima, a 360°. Lui è la migliore opportunità per noi presidenti di portare avanti la strategia iniziata col presidente Gravina. La Serie C non può andare avanti così".

Come si dovrà cambiare la Lega Pro?

"Con l'impegno di tutti, evitando scontri, personalismi, pensando che tutti insieme possiamo portare grandi risultati. Continuare a litigare o portare avanti discorsi personali non ci porterà da nessuna parte".

La Reggina sul campo sta vedendo la luce in fondo al tunnel?

"E' chiaro che è una squadra nuova, fatta in buona parte di ragazzi giovani che devono crescere, non dobbiamo mollare la presa, sappiamo che dobbiamo scendere in campo sempre agguerriti, perché nessuno ti regala niente. Mi auguro che la mia squadra lo possa recepire, poi il risultato è legato a piccole sfaccettature".