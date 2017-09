Reggina, report medico sulle condizioni di Laezza e De Francesco

Fonte: reggina1914.it

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

I calciatori Giuliano Laezza ed Alberto De Francesco si sono sottoposti oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato un lombosciatalgia per il difensore e un forte trauma contusivo alla caviglia senza interessamenti a legamenti e tendini per il centrocampista. I due tesserati amaranto hanno già iniziato il lavoro differenziato con lo staff sanitario, i tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico