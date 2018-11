Reggina, si ipotizza il ritorno del ds Gabriele Martino

© foto di Lorenzo Marucci

Scenario nebuloso per la Reggina. Un possibile sviluppo, come ipotizzato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello che vedrebbe i soci di minoranza rilevare il club con una parziale ricapitalizzazione, ma senza accollarsi i debiti che superano i seicentomila euro. In più un programma per il ritorno in Serie B in due anni, guidato da Gabriele Martino, che tornerebbe come direttore sportivo.