Reggina, stagione finita per Castiglia: sei mesi di stop

© foto di Federico De Luca

La Reggina dovrà fare a meno di Ivan Castiglia per il resto della stagione. Come comunicato dal club calabrese il centrocampista è stato infatti operato quest'oggi per la recidiva rottura del legamento crociato anteriore e per una lesione del menisco esterno con conseguente lassità anterolaterale. Al calciatore è stata effettuata una revisione del legamento crociato anteriore ed una plastica esterna del ginocchio destro. Ora Castiglia dovrà attendere sei mesi per il recupero completo.