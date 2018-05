Renate, Cevoli: "Arrabbiato e infastidito per l'arbitraggio"

Roberto Cevoli, tecnico del Renate, commenta con amarezza l'esclusione dei nerazzurri dai playoff contro il Bassano: "Sono molto arrabbiato, riuscire a mantenere la serenità dopo queste partite qui è un'impresa ardua. Io faccio l'allenatore, devo mantenerla più degli altri ma vi assicuro che non è facile mandare giù questi bocconi così amari. Questo è il calcio, bisogna accettare le sconfitte anche se non meritate e causate anche da episodi particolari e che non sono ascrivibili alla squadra avversaria", riporta TuttoC.com.

Sull'espulsione di Fietta alla mezz'ora: "Meglio che non parli altrimenti potrei dire delle cose un po' strane. A me ha dato fastidio, al di là dei falli che possono esserci o meno, il fatto che all'inizio del match loro hanno fatto falli simili ai nostri ma non sanzionati come i nostri. Se ci fosse stato la stessa linea di arbitraggio per entrambe le squadre le avrei accettate. Fabbro, ad esempio, doveva essere espulso per doppia ammonizione: invece il direttore di gara ci ha dato fallo non dandoci la norma del vantaggio e senza estrarre il secondo cartellino per l'attaccante giallorosso. Poi lì è stato bravo mister Colella a sostituirlo".