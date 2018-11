Renate, Cincilla: "Speriamo sia la vittoria della svolta"

© foto di Alex Zambroni

Dopo il successo contro l'Imolese, il portiere del Renate Matteo Cincilla ha dichiarato: "Oggi era importante vincere e non importava come. Siamo stati meno belli di altre partite nella quali, invece, meritavamo di più. Oggi gli episodi hanno girato a nostro favore e siamo stati bravi a non mollare. Il calcio è questo chi sta sul pezzo poi porta a casa i tre punti. Quanto è importante la vittoria? Aiuta molto. Inoltre abbiamo vinto non prendendo gol, nelle altre gare anche se prendevamo un gol però comunque subivamo. A volte è meglio prendere quattro gol tutti in una partita e zero nelle altre. La vittoria di oggi deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. Speriamo sia la svolta. Domenica incontriamo una squadra forte, l’Albinoleffe. Si tratta comunque di un campionato tosto, composto da tante squadre forti".