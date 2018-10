Renate e Gozzano valutano Luigi Grassi

© foto di Federico Gaetano

Luigi Grassi, esperto jolly d'attacco classe '83, potrebbe tornare a breve in Serie C. Diversi i club interessati all'ex Ascoli, Spal e Pontedera che, in carriera, ha realizzato oltre cento gol tra i professionisti. Contatti in queste settimane, secondo quanto riportato da TuttoC.com, con Gozzano e Renate, anche se il futuro di Grassi potrebbe essere al Sud Italia.