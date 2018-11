Renate, Gomez: "Questa vittoria deve essere un punto di partenza"

© foto di Alex Zambroni

L'attaccante del Renate Guido Gomez ha parlato ai microfoni di TuttoC.com dopo la rete che ha consentito ai neroazzurri di tornare alla vittoria: "Segnare regala sempre una bella sensazione, ma l'importante è che il gol sia valso i tre punti per la squadra. Ritrovare la vittoria è stato fondamentale, i tre punti ci mancavano da troppo tempo, e la rotta andava invertita, consideriamolo come punto di partenza. Paradossalmente abbiamo colto i tre punti nella gara giocata meno bene tra quella della nuova gestione, ma il calcio è questo, è strano, sono spesso gli episodi a far la differenza. Il campionato è ancora molto lungo, il primo presupposto è questo, e noi per adesso la classifica non dobbiamo guardarla, dobbiamo pensare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Chiaramente il sapere di non essere più ultimi dà un minimo di tranquillità in più, ma la settimana sarà come tutte le altre, perché noi dobbiamo solo pensare di gara in gara, migliorandoci sempre di più. - continua Gomez - Quello di domenica contro l'Albinoleffe è uno scontro diretto, ma non credo che il campo conti, io non do importanza a questo aspetto. Certo, giocare in uno stadio che è anche di Serie A è una bella emozione, ma adesso casa o trasferta per noi non deve far differenza, i punti vanno colti ovunque. L'obiettivo è la salvezza? Bene, lottiamo comunque, e fino in fondo".