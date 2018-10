© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, è tornato a parlare dell'esonero di mister Brevi coi colleghi de Il Giorno. Parole che lasciano trasparire come non sia mai nata la scintilla con l'allenatore ex Fano: "In questi mesi con Brevi non siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio tra le sue ambizioni e quello che è il progetto Renate. Ci sono state alcune incomprensioni, gli insufficienti risultati casalinghi hanno fatto il resto. Con la Fermana abbiamo giocato una partita disastrosa, imbarazzante quella di domenica con la Vis Pesaro. Non fa mai piacere allontanare un professionista serio come lui, ma il trend è insufficiente e bisogna provare a cambiare".