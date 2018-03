Renate, Magoni conferma Cevoli: "Non corre alcun rischio"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Attraverso le colonne del giornale Il Giorno, il ds del Renate Oscar Magoni ha confermato sulla panchina del club il tecnico Roberto Cevoli. "Stiamo cercando un punto d'equilibrio tra un girone d'andata strepitosamente positivo e un 2018 strepitosamente negativo. Le responsabilità sono di tutti, dello staff di lavoro e dei giocatori. Non siamo contenti del rendimento attuale, ci aspettiamo molto di più da chi va in campo ma è anche vero che non vogliamo addossare le colpe a uno solo. Ognuno deve fare la sua parte per uscire abbastanza in fretta da questa situazione. Per tutti questi motivi mister Cevoli non corre assolutamente alcun rischio", le parole riportate da TuttoC.com.