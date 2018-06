Renate, Magoni nel mirino della Samb. Battaglia per sostituirlo

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Renate Oscar Magoni sarebbe finito nel mirino della Sambenedettese in vista della prossima stagione. Lo riporta TuttoC.com spiegando che il club marchigiano avrebbe individuato nell'ex centrocampista quel profilo d'esperienza che il presidente Fedeli vorrebbe al suo fianco per ritentare l'assalto alla B. Se dovesse arrivare la separazione fra il dirigente e i nerazzurri, il club brianzolo potrebbe andare su Marcello Battaglia, ex ds della Vibonese.