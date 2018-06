Renate, per la porta piace Crosta del Cagliari

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Il Renate è alla ricerca di un nuovo portiere, visto e considerato che Michele Di Gregorio tornerà alla casa madre Inter. Uno dei profili graditi alla dirigenza brianzola, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è quello di Luca Crosta del Cagliari. Il classe '98 che ha già esordito in Serie A con la maglia del Casteddu, potrebbe giungere in nerazzurro in prestito secco.